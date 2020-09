Милош Вучевич ознова вибрани за городоначалнїка Нового Саду

НОВИ САД – Потерашнї городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич вчера ознова вибрани на тоту функцию, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

На схадзки Скупштини городу за Вучевича од 78 одборнїкох гласали 70, 6 гласи були процив, а два були нєважаци.

Вучевич по схадзки поручел же Нови Сад анї єден дзень нє церпел док чекал вибор городоначалнїка и же будзе робиц як и потераз.

Нови людзе у городскей власци хтори потераз нє були у вивершней власци творя коло 40 одсто. Вон виявел же нову власц чека ребаланс буджету, а наявел и нови иножемни инвестициї.

Наглашел же є окреме горди на факт же є перши чловек у историї Нового Саду длугшей як 272 роки хтори треци раз вибрани за городоначалнїка.

Владаюцу коалицию у Новим Саду твори Сербска напредна странка зоз своїма партнерами Социялистичну партию Сербиї, Лиґу социялдемократох Войводини и Сербским патриотским союзом.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)