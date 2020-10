Можеме помогнуц цалей заєднїци

Национални совит рускей националней меншини оформел Роботне цело Проєктни биро 2019. року як нове фахове цело ношителя културней автономиї Руснацох з намиру же би провадзело актуални конкурси котри зоз свою обласцу и тему облапяю роботу и компетенциї националного совиту, як и дїялносци других руских институцийох, установох, здруженьох, фондацийох и шицких других орґанизацийох. Його циль, насампредз, зберац информациї о понукнутих конкурсох, помагац ношительом и партнером порихтац конкурсну документацию; помагац у писаню проєктох и вєдно зоз ношительом проєкта го и реализовац у складзе зоз написанима активносцами и предкладом буджету, и помагац у пририхтованю и писаню наративних и финансийних звитох спрам условийох котри поставени з боку тих цо конкурс розписали.

Слово о конкурсох хтори розписую локални, покраїнски, републични и медзинародни орґани, институциї, донаторе, фондациї, фонди ЕУ и окремни програми, як цо то наприклад ИПА и ИПАРД програми…

Тоти цилї нє лєгко витвориц, нє лєм пре факт же то окреме обсяжна робота, алє и прето же очиглядно хиби знаня и искуства у тей, ище вше новей обласци и способе обезпечованя финансийох за явни подняца и активносци. У пракси, мали зме ситуациї же проєкти нєдостаточно професийно написани, алє и же добри проєкти нє преходзели на озбильних и вельких европских конкурсох пре нєдостаток референцох при апликантох.

Таки проблеми мож превозисц зоз уключованьом фахових и искусних особох, хтори ґу тому маю идеї и дзеку робиц, и свойо знанє сцу подзелїц з другима хтори лєм уходза до сфери проєктного финансованя. У тим, вшелїяк, нєобходна и потримовка Националного совиту, алє и ширшей заєднїци при лобираню и глєданю партнерох за проєкти, як и формованю бази шицких наших здруженьох.

Роботне цело Проєктни биро од початку роботи по тераз конкуровало зоз проєктами на вецей як 145 рижни конкурси котри розписали 50 розлични институциї у нашей держави и иножемстве, а його активни члени источашнє помагали шицким тим хтори питали помоц коло писаня предкладох проєктох, як и коло самого їх буджетованя. Одредзене число проєктох витворене у складзе зоз звичайним процентом успишносци, та ше так потераз реализовало прейґ 3.700.000 динари у вецей проєктох. Дзепоєдни проєкти ище у фази реализациї, дзепоєдни конкурси ище нєобявели резултати, а велї ше пре пандемию вирусу Ковид-19 мушели кориґовац и пролонґовац. Ґу тому, обчекує ше же по конєц того рока буду розписани ище даскельо нови конкурси. Пракса указала же найлєпша преходносц, односно найвекше число потерашнїх одобрених прєктох було на конкурсох локалней самоуправи Городу Нового Саду, Покраїнских секретариятох, алє и мрежи иножемних донаторох.

Окреме жадаме визначиц же наша руска заєднїца ма надосц написани проєкти котри вязани за културу, информованє и други обласци з компетенциї националного совиту. По тераз направени велї значни контакти зоз рижнима донаторами, орґанизациями, здруженями, а члени Роботного цела участвовали на рижних инфо-сесийох, семинарох, едукацийох. Окреме треба спомнуц же члени РЦ Проєктни биро успишно закончели VI циклус специялистичней програми „Управянє з реґионалним розвойом през ЕУ Фонди”, котри уж роками орґанизує Фонд „Европски послови” АП Войводини, о чим достати и сертификати котри оможлївую Националному совиту Руснацох же би ше могол представиц як партнер у конкурсох котри розписую Фонди ЕУ.

За тот рок окреме було заплановане нащивйованє шицких подручних канцеларийох по локалних самоуправох дзе жию Руснаци, же би ше директно поинформовали шицки нашо гражданє о тим же цо роби РЦ Проєктни биро, и як им може помогнуц у заєднїцким апликованю на рижни конкурси. На таки способ годна буц активована и порушана робота подручних канцеларийох на терену.

Прецо то важне? Прето же ше шицки конкурси одноша лєм на конкретного хаснователя, як цо то здруженя гражданох, орґанизациї, културно уметнїцки дружтва, институциї, установи, фондациї, алє з другого боку и на польопривредни ґаздовства и приватни подприємства, цо значи же РЦ Проєктни биро може помогнуц наисце широкому пасму наших гражданох у реализациї їх конкретних потребох.

