Мож ше приключиц акциї садзеня древкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 21. новембра у Руским Керестуре, будзе орґанизоване садзенє древкох на вецей локацийох у валалє.

Коло 600 древка заплановане засадзиц у лєшику, на драги спрам Водици, коло Озерка, по улїчкох у центру валала, на такволаней Буячей долїни, док ше на нєй вировна будовательни материял, а у плану садзенє и витрозащитного поясу од Керестура спрам Кули.

По соботу буду викопани шицки 600 дзири за древка, та ше з тей нагоди поволує гражданох Керестура же би ше приключели тей акциї и помогли у ожелєньованю валала.

За шицких заинтересованих, сход будзе на соботу од 8 годзин рано опрез Месней заєднїци, а зоз собу треба вжац мотику або грабелки.

У акциї помогнє и Добродзечне огньогасне дружтво.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)