Мож ше приявиц за безплатну Школу за ваготни жени

КУЛА – Почал нови круг приявйованя за безплатну Школу за ваготни жени и родичох хтора почина 15. септембра, а хтора будзе тирвац 7 днї у просторийох Здруженя „Белава птица” у Кули.

У рамикох Школи родительства будуци мами уча о розвойней психолоґиї, о улоги родичох у розвою дзецка, факторох ризику у ваготносци, о пологу и породзилїщу, и цо их чека док ше враца дому. Тиж ше упознаю и з вежбами диханя, вежбами по пологу и з вежбами за бебу.

Школу орґанизує Дружтво „Белава птица” и Општина Кула, а преподаваня лєм єдна з фазох проєкту за звекшанє наталитету и потримовку будуцим родичом у општини, а Проєкт потримало и Министерство за демоґрафию.

Приявиц ше за Школу мож на телефон 025/724-177, або у Ленїновей 14 у Кули.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)