Мож ше приявиц за безплатну школу за ваготни жени

КУЛА – Безплатна школа за ваготни жени и родичох, будзе орґанизована на пондзелок, 21. децембра, у Кули.

Преподаваня буду отримовац медицински шестри, лїкар ґинеколоґ и фаховци за розвой дзецка.

Седмодньову школу орґанизує Здруженє за помоц МНРО Белава птица, а школу ше орґанизує у рамикох проєкту Општини Кула, хтори потримал кабинет министра за демоґрафию и популацийну политику, пре порушованє наталитету.

Пре огранїчене число местох, заинтересовани родичи свой приход, треба же би наявели на число телефона 064/64-85-381 по 18. децембер.

