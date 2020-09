Мож ше приявиц за „Другу шансуˮ

КУЛА – У ОШ „Петефи бриґадаˮ у Кули и того школского року будзе орґанизована можлївосц одроснутим особом здобуц диплому законченей основней школи. Настава будзе тирвац од октобра по марец, а того року нащивителє можу виберац способ настави нєпоштредно, лєбо он лайн.

За тот час закончиц мож єден зоз циклусох: перши циклус (1-4 класу), други циклус (5. и 6. класа), треци циклус (7. и 8. класа). По законченей основней школи нащивителє маю шансу безплатно закончиц и двомешачну фахову обуку за одредзене занїманє, а младши од 18 рокох и порядно шредлужиц штредню школу.

Заинтересовани кандидати зоз шицких местох општини Кула треба же ше приявели до Националней служби за обезпечованє роботи у Кули, або у самей школи „Петефи бриґадаˮ (723-944, 060/766-82-28). Условиє за кандидатох же би мали найменєй 15 роки.

