Молитва и благослов школярох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У церкви Вознесения Господнього у Сримскей Митровици внєдзелю, 6. септембра, зишли ше дзеци на молитву и благослов школских торбох на початку школского року.

Пре пандемию до церкви пришли лєм коло 15 предшколски дзеци, дзеци з основней и штреднєй школи, як и штверо студенти зоз Сербиї и Риму. После кратшей казанї у хторей им парох Владислав Варґа наглашел важносц доброго ученя на чесц Господа, радосц своїм родичом и на хасен цалому дружтву, дзецом пошвецени школски торби и подзелєни им обращики.

Того року, пре нєвигодну епидемиолоґойну ситуацию, нєотримана Перша причасц за хтору ше рихтало коло 13 дзеци.

