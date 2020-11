Монс. Славко Вечерин нови суботицки владика

СУБОТИЦА – На святочней Служби Божей, 14. новембра, монс. Славко Вечерин, по рукох владики Ладислава Немета, пошвецени за суботицкого владику, у катедрали – меншей базилики св. Терезиї Авилскей у Суботици.

Литурґия почала зоз святочну процесию, як пренєсли медиї, у хторей були и троме владикове: зренянински владика и предсидатель Медзинародней владическей конференциї св. Кирила и Методия Ладислав Немет, умировени суботицки владика Иван Пензеш и владика грекокатолїцкей Епархиї св. Миколая Георгий Джуджар, дзевецме други владикове зоз Сербиї, Горватскей, Мадярскей, БиГ, Чарней Гори и Косова. Була менованя за владику пречитана на горватским и на мадярским язику, апостолски нунций у Сербиї архиепископ Лучиано Суриани висловел поздрав и пренєсол благослов Святого Оца.

