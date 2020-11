Мултимедиялна вистава SoundCracks у Руским културним центре

НОВИ САД – Мултимедиялна вистава SoundCracks, авторох Вукашина и Миляна Живалєвич, хтора злучує Нови Сад и Беч, отверена, стреду, 4. новембра, на 19 годзин, у просторийох Руского културного центру (РКЦ).

Вистава обдумана як мултимедиялне злученє фотоґрафиї и музичней композициї. Визуална компонента составена од шейсц триптихох на хторих приказани драги и дзири на калдерми (асфалту), цо и мотив за компонованє авдио сеґменту. Провадзаци мотив на фотоґрафиї на аналоґних и диґиталних синтисайзерох викомпоновани звук, а композициї ше репродукую циклично. Автор фотоґрафийох Вукашин Живалєвич зоз Нового Саду, а автор композицийох Милян Живалєвич зоз Бечу.

Виставу отворел автор фотоґрафийох Вукашин Живалєвич зоз словами же то барз єдноставна идея, алє ма цошка вецей як обична ґрафична структура. Професор на Департману за фотоґрафию Академиї уметносцох др Желько Шкрбич здогаднул на авторово студентски днї и гварел же пришол скорей одслухац и опатриц виставу, бо ю скорей нє видзел, а нащивительох привитал директор РКЦ Владимир Сивч зоз словами же окрем своїх програмох у РКЦ ше орґанизує и други змисти, та нєшка то мултимедиялна вистава фотоґрафиї и звука у сотруднїцтве зоз Фондацию „Нови Сад 2021-Европска престолнїца култури”.

Вистава будзе отворена шлїдуюци седем днї у Руским културним центре, а концом октобра була приказана и у Културней станїци Свилара у Новим Садзе.

