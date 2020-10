Найважнєйше модификовац проєкти и вихасновац додзелєни пенєж

На початку 2020. року вироятно шицким було чежко задумац же у єдней хвильки цали швет станє. Пандемия нового вирусa корона и оберацей хороти Ковид-19 постала наша каждодньовосц на котру ше ище вше маме звикнуц. Тота нова каждодньовосц наганя нас буц осторожни и притримовац ше шицких превентивних мирох котри предписали фаховци и держава. Медзитим, живот нє може стануц, а з тим анї нашо роботи, активносци и стретнуца.

Кед слово о Роботним целу за младих Националного совиту Руснацох, 2020. рок почал зоз символичним звекшаньом нашого буджету котри досягнул 400 000 динари. По одлуки членох Роботного цела, 300 тисячи опредзелєни за софинансованє проєктох за младих у нашей заєднїци прейґ конкурсу котри бул розписани у маю, и тирвал мешац и пол.

На конкурс приявени 9 проєкти зоз 7 наших здруженьох. Остаток пенєжу зоз буджету Роботного цела, 100 тисячи динари, опредзелєне за активносци самого Роботного цела. Медзитим, пре терашню ситуацию у нашей держави вязану за вирус корона, члени Роботного цела роздумую о алтернативних опцийох за трошенє тих пенежох и у наиходзацим чаше цо скорей отримаме схадзку дзе ше принєше одлуку як их найлєпше похасновац.

З оглядом на тото же уж помали приходзи новембер, односно остало лєм два мешаци по реализацию проєктох котри достали средства, контактовали зме шицки нашо здруженя же бизме видзели зоз якима ше виволанями стретаю, и чи су у можлївосци успишно реализовац свойо проєкти по конєц рока.

Потераз, найактивнєйши були члени Руского културного центру зоз Нового Саду котри успишно реализую свой проєкт: „Клуб (младих) аматерох” котри унапрямени на реновиранє просторийох Клуба аматерох РКЦ.

Такой за нїма, Туристичне здруженє Руски Керестур котри свойо проєкти: „За красши Руски Керестур 2020” и „Днї и ноци музейох” успишно прилагодзели хвильковим епидемиолоґийним миром и то так же перши проєкт модификовани и реализовани як мини-уметнїцки камп, док други проєкт модификовани на уровню школских активносцох дзе ше реализовало нащиву младих штредньошколцох нашому музею зоз цильом едукациї и упознаваня нашей историї, традициї и обичайох.

Зоз другима здруженями котри тиж достали средства зме у контакту и розпатраме можлївосци за успишне реализованє їх проєтох. Тото цо найважнєйше то же би нашо здруженя вихасновали додзелєни пенєж през модификованє власних проєктох, так же би ше випочитовало шицки превентивни епидемиолоґийни мири, гоч то подрозумює велї пременки у реализациї самого проєкту, та можебуц и одступанє од першобутней идеї.

Апелуєме на нашо здруженя же би додзелєни пєнєж нє врацали Роботному целу, бо нам у интересу же би пенєж бул потрошени там дзе є додзелєни, и на тот способ помогло младим у тим одредзеним месце.

У каждим случаю, живот зоз присуством вируса очежани, алє можлїви. Шицки ше мушиме присподобиц ґу новей реалносци, гоч нам ше нє пачи, и предлужиц свойо узвичаєни активносци. Праве так роби Роботне цело за младих, котре у маю мешацу после позарядового стану перше отримало наживо схадзку на котрей були обезпечени шицки превентивни мири и на котрей бешедоване праве о софинансованю проєктох за младих у тим року. На схадзки були присутни и други млади як госци, з оглядом на тото же нам интерес на тот способ буц цо транспарентнєйши и же би млади мали нагоду директно ше упознац зоз нашу роботу.

Виволаня єст вельо, алє то нє причина же бизме нєпреривно були злєкнути, або постали лєнїви. Треба лєм осторожнєйше унапрямиц свою енеґию и ентузиязем же бизме и надалєй уживали у резултaтох своєй роботи!

