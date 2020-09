НАЙНОВША ВИСТКА: Вандализем на Малим теметове у Коцуре

КОЦУР – На коцурским Малим теметове вчера, 1. септембра, валалчанє наишли на нємиле зявенє дзе нєпознати вандалє поваляли и очкодовали вецей як 10 памятнїки.

У старей часци теметова даскельо памятнїки звалєни, а на даскелїх направена велька чкода, понеже су цалком порозбивани.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, тоту нємилу подїю и официйно прияви полициї до Вербасу.

– На Малим теметове ше стала нємила подїя, за котру нєпознати причини, а нєпознати анї виновнїк або виновнїки. Велї памятнїки барз очкодовани лєбо знїщени, а тераз на полициї же би розришела случай и пренашла хто за тото виновати – гварел о. Рац.

