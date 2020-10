НАЙНОВША ВИСТКА: Наталия Будински нова о. д. директора Школи Петро Кузмяк

РУСКИ КЕРЕСТУР – Професорка математики Наталия Будински менована за окончовательку длужносци директора Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Як дознава Рутенпрес, ришенє о єй менованю до Школи сцигло 16. октобра зоз Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, Покраїнского секретарияту за образованє и Општини Кула.

Будинскова на месце директора заменї Хелену Пашо Павлович хтора нєдавно задзековала на тоту функцию пре приватни причини, у своїм другим мандату на тим месце.

