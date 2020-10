Напарто по сам конєц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 9. кола Кадетскей лиґи хторе отримане всоботу, 17. октобра у Руским Керестуре, кадети ФК Русин поражени од кадетох ФК Крила Країни зоз Бачкей Паланки зоз резултатом 4:2 (1:0).

У першим полчасу було мало нагоди за ґол, окрем єдней кед двоме госцуюци бавяче зоз Бачкей Паланки рушели на єдного бавяча Русину у охрани, и так вихасновали тоту числену предносц.

У другим полчасу бависко почало динамичнєйше, госци бавели оштрейше, звекшали резултат на 3꞉0, и теди домашнї уруцели двох одпочинутих бавячох. Так Александар Тома, а нєодлуга и Неманя Ковачевич зоз пеналу, зменшали резултат на 3꞉2

У єдней хвильки, пре страх же придзе до вировнаня резултату, госци нє сцели дац лабду же би ше ю поставело на центер терену, та пришло аж и до зраженя медзи бавячами. Направене претаргнуце од 5 минути, а потим Русиновци пробовали посцигнуц и треци ґол, медзитим, у остатнєй минути, госци вдерели на ґол зоз 30 метерох и лабда ше, так повесц, одшейтала до ґолу.

За Русин бавели Ковачевич М., Чордаш, Няради, Иличич М., Бики, Стричко, Чонка, Бодянец, Тома, Иличич Л. , Чордаш, Зорич, Ковачевич Н. , Максимович, Надь и Джуджар.

На соботу кадети госцую у Параґох процив ФК Будучносц за хтору наступаю хлапци тиж зоз Бачкей Паланки, а хтори тренираю у приватней школи фодбалу Орлови.

