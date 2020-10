Народна библиотека  понука вигодносци старим и новим членом

ВЕРБАС – У Народней библиотеки (НР) Данило Киш у Вербаше, у Дзецинским тижню, од 5-11. октобер, школяре шицких основних и штреднїх школох вербаскей општини, як и младши дзеци, годни безплатно обновиц, лєбо ше безплатно уписац до Библиотеки.

Як сообщела НР, на дзецинским оддзелєню наймладши читаче ше безплатно годни уписац по конєц октобра, мешаца хтори и урядово преглашени за Мешац кнїжки. Пре тоту причину, и оддзелєнє за старших оможлїви 50 одсто попусту за индивидуални и фамелийни членарини, од 12-17. октобер. Право на тот попуст буду мац и нови члени, а членарина будзе важиц цали рок.

