Народна библиотека розписала литературни и подобови конкурс

ВЕРБАС – Оддзелєнє за дзеци и младих Народней библиотеки ,,Данило Киш” у Вербаше розписало Єшеньски литературни и подобови конкурс 2020. за шицких школярох основних и штреднїх щколох вербаскей општини. Тема тогорочного конкурсу ,,Днями провадзим птици. Од нїх учим лєциц.” (Мирослав Антич, ,,Совершенство огня”).

Як наведзене у сообщеню Народней библиотеки, пре хвилькову ситуацию зоз пандемию Ковид-19, литературни и подобово роботи найлєпше послац у одвитуюцей форми, на електронску адресу vrbasbiblioteka@gmail.com, найпознєйше по 30. октобер.

Потребне написац мено и презвиско школяра, класу и школу до котрей ходзи, контакт телефон школяра, як и мено и презвиско школярового ментора (предметного наставнїка лєбо професора). Число литератирних и подобових роботох нєогранїчене.

