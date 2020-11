Наступел и Хор „Гармония”

НОВИ САД – Всоботу, 31. октобра, у Новим Садзе отримана Ноц храмох, а у Церкви св. апостолох Петра и Павла шпивал Хор Гармония, з дириґентку Сузану Ґрос-Маркович и солистку Бранку Оклєш.

У програми участвовали церковни хори, музичаре, состави и поєдинци хтори представели културу и традицию своєй вирскей заєднїци, як и историю храмох зоз преносом наживо прейґ интернету – з нашей церкви, реформатскей, евангелицкей, католїцкей Церкви мена Марийового и зоз Синаґоґи. Шицки заинтересовани могли провадзиц концерти прейґ live-streama на YouTube каналу Color Media Communications.

Присутних у нашей церкви привитал директор Хору Гармония Борислав Сакач, хтори накратко поинформовал о прешлосци Церкви, будинку и Хору, а хтори квалитетно одшпивал „Марийо Дїво”, „Святи Боже”, „Алилуя” и други писнї, цо публика наградзела з гласним аплаузом.

Иншак, 31. октобра дзень св. Луки, дзень Реформациї (подїї зоз XVI вику) и дзень св. Петра Цетиньского, та ше тому датуму сцело дац позитивне духовне и християнске значенє.

Орґанизатор „Ноци храмох” здруженє HBO COLOR MEDIA EVENTS, у сотруднїцтве з компанию Color Media Communications и з финансийну потримовку Городскей управи за културу Городу Нови Сад и Покраїнского секретарияту за културу, информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, по углядзе на Фестивал „Lange Nacht der Kirchen” з Бечу.

