Наталиї Будински перша награда

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наталия Будински наградзена зоз першу награду Европскей електронскей платформи за ученє одроснутих особох (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) на хторей обявела текст – огляднуце о знаходзеню наставнїкох и професорох у онлайн настави вообще, а на прикладу Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” дзе и вона занята.

Будинскова була єдна з тих цо у своєй школи водзели обуку за наставни кадер за лєпше применьованє диґиталней технолоґиї, понеже ше вони прейґ ноци мушели знайсц у новим способе настави и поготов оценьованя.

У наградзеним огляднуцу Будинскова розпатрела шицки аспекти того нєпланованого процесу и оценєла його успишносц, зоз заключеньом же гоч примушуюца, то тиж нагода же би ше настава пременєла у напряме хтори одвитує и школяром и наставнїком. По єй думаню тиж так то и шанса же би ше поставели моцни фундаменти образованя на шицких уровньох у диґитални окруженю, хтору нє треба опущиц.

