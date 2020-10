Национални совит розписал конкурс за студентски стипендиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох розписал Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2020/21. року за найлєпши успих студентом трецого и штвартого року Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе. Буду додзелєни вкупно пейц награди.

Конкурс тирва од 22. октобра по 10. новембер, а у цалосци будзе обявени на сайту НС Руснацох (www.rusini.rs) и у новинох „Руске слово” ч. 44, од 30. октобра.

Студенти котри сполнюю задати условия, молбу и потребну документацию най пошлю на адресу: Национални совит рускей националней меншини, Фрушкогорска 64, 25233 Руски Керестур, а за потребни информациї мож наволац до Канцелариї НС на числа телефонох (025) 705-222, лєбо 705-333.

