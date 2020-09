Наша терашньосц нова реалносц

Шейсц длугоки мешаци прешли без културних змистох, нє лєм у рускей култури, алє вообще, у цалим окруженю, та и планетарно. Людзе ше нє шмели зиходзиц, мушело ше почитовац социялну дистанцу, так же култура була перша на вдереню, окреме гевта єй часц котра ше витворює тимски, бо ше нє могло отримовац проби. А без пробох нєт можлївосци витвориц културни змисти, бо потребни час за їх пририхтованє. Прето култура перша префункционовала у он-лайн простору, та ше репризно патрело у виртуелним швеце и представи, и концерти, и филми.., нащивйовало музеї и ґалериї.

Застановени бул комплетни процес творчосци у швеце култури, у тих уметносцох дзе потребна тимска робота, а термини планованих манифестацийох ше меняло и премесцало вше глїбше до єшенї. Кед ше пандемия дакус примирела и мири ублажели, три нашо дружтва, зоз допущеньом локалних самоуправох, орґанизовали – Фестивал у Шидзе, означованє рочнїцох у Новим Орахове, а Руски културни центер у Новим Садзе отримал Рочни концерт.

И вшадзи ше почитовало епидемиолоґийни мири, ношело маски, дезинфиковало простор, отримовало физичну дистанцу. Отверанє културних подїйох указало же заинтересованей публики єст, же велї пожадали присц, поуживац и подружиц ше, бо чловек дружтвене єство и тото нє може пременїц анї пандемия.

Так средства, хтори опредзелєни по рижних конкурсох хтори дружтва достали, ше кус покус реализую на адекватни способ, троша ше за цо су и наменєни. Алє реализация нє цалком така яка була пред пандемию. Шидянски Фестивал нє могол угосциц нашо оркестри, Фестивал нє бул змагательного характеру, алє лєм ревиялного, так як ситуация допущела, алє є, заш лєм отримани, континуитет зачувани, цо у датих обставинох и найважнєйше.

Як ше буду плановац подїї у наиходзацим чаше, ище вше ениґматичне, бо пандемия ше лєм примирела, а фаховци нєпреривно опоминаю же опущованя нє шме буц и мири ше муши почитовац. У окруженю и у Европи вирус корона ше ознова розбовчує. Цо нам приноши єшень и жима, ище лєм увидзиме.

Знаме лєм же зме у тим року прикрацени за велї нашо найвекши фестивали як цо то Мемориял, „Ружа”, „Жатва”, „Най ше нє забудзе”, а як будзе зоз тима манифестациями хторим термин вєшенї и вжиме, ище вше зме нє сиґурни же ше отримаю, бо шицко завиши од того вирусу корона, хтори нам живот з кореня пременєл. И, кед зме у марцу чули предвидзованя же нїч исте нє будзе после пандемиї, аж тераз поставаме свидоми кельо ше шицко пременєло и як ше спомалшено врацаме до нормали, а наша терашньосц нова реалносц.

