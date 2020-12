Нашо приоритети

О будинку у улїци Матици сербскей 15 у Новим Садзе, дзе треба же би було шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох уж ше писало на вецей заводи, алє тримаме же наша явносц ма интерес буц благочасово информована о шицких новосцох коло того значного подняца. Роботне цело за нєрухомосци виборело ше же би после вецей як два и пол рокох, Национални совит, як власнїк обєкту, достал Ришенє зоз Городскей управи за урбанизем зоз хторим ше одобрує виводзенє роботох на часци обєкту у Матици сербскей 15. Тото ришенє сцигло влєце, 20. юлия 2020. року. Понеже ше чекало формованє покраїнских орґанох после виберанкох, тераз потребне цо скорей наявиц приєм при предсидательови Покраїнскей влади Иґорови Мировичови же би ше одобрели скорей обецани средства за адаптованє и реновиранє того обєкту. Кед буду уплацени средства на рахунок Националного совиту, вон може приступиц шлїдуюцим нєобходним крочайом хтори наклада процедура, а то: принєсц План явних набавкох, розписац их и уплациц таксу котра ше одноши на пренамену статуса, односно бивательного простору до дїловного за културни потреби.

Най здогаднєм: Национални совит Руснацох свойочасово купел векши квартель у рамикох обєкту у Матици сербскей 15, котри ма 73 квадратни метери, а другу часц, односно, менши квартель од 55 квадрати, котри у власносци приватней особи, Совит ма тиж намиру одкупиц же би обєдинєл цали простор, односно маєтни права над будинком. Тот менши квартель ище ма подквартельоша зоз бивательним правом, та го затераз нє мож хасновац. У поступку доставаня шицких потребних дошлєбодзеньох, приватни власнїк, фамелия Надьова зоз Руского Керестура, одрекла ше заєднїцких просторийох (пиньвици и пойда) на хасен Националного совиту. На тот способ Национални совит зоз реновираньом и адаптацию цалого будинку достанє хасновити простор поверхносци 242 квадратни метери.

У першим пробованю достате дошлєбодзенє за виводзенє роботох, вона видата ище у априлу прешлого року, алє вєдно зоз обрахунком за таксу хтора виношела коло 1,8 милиони динари. После велїх усиловносцох и розгваркох зоз компетентнима особами и вименками идейного проєкту, такса зменшана на коло 600 тисячи динари, и у юлию того року видате нове, гореспомнуте Ришенє о одобреню роботох.

Кед є основани, Завод за културу войводянских Руснацох, перше бул подквартельош на адреси Стражиловска 9, а потим после догварки зоз НВУ „Руске слово” зоз средствами од Покраїни реновирал квартель у Футожскей 2. Ту нєшка тиж ма шедзиско як подквартельош, алє на основи контракту о компензациї за уложени средства, хтори виношели коло 33 тисячи евра. Национални совит Руснацох и його Роботне цело за нєрухомосци, препознали важносц ришованя медзисобних одношеньох медзи „Руским словом” и Заводом за културу войводянских Руснацох, и було у стаємним контакту зоз Покраїнским секретариятом за културу, точнєйше зоз секретарку Драґану Милошевич. Дзекуюци тому, Секретарият уплацел коло 1,6 милиони динари на рахунок Заводу за намену вимирйованя длуства хторе НВУ „Руске слово” мало спрам Заводу по основи укладаньох до реновираня. Понеже длуство виплацене, НВУ „Руске слово” ше нєдавно врацело до своїх просторийох у Футожскей число 2, и тераз маме два институциї у истих просторийох цо нїяк нє може буц тирваце ришенє.

Становиско Роботного цела за нєрухомосци, же би шицки доступни средства требало вихасновац за купованє спомнутого другого, меншого квартелю у Матици сербскей 15. Комплетна власносц над будинком значно поєдноставює и олєгчує шицки дальши процедури и роботи хтори треба покончиц же би Завод обезпечел свойо тирваце шедзиско и адекватни простор за свою порядну дїялносц, на маєтку хтори нєоспорна власносц рускей заєднїци.

Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, ключни институциї за будучносц Руснацох. То културни добра од общого руского интересу и як таки, окреме су значни за дальше иснованє и розвой рускей заєдници. Прето, по моїм думаню, предлуженє и законченє активносцох же би тоти два нашо институциї здобули адекватни простор и условия за роботу треба же би були водзаци и приоритетни у одношеню на шицки други подняца хтори вязани за руски финансиї.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

