РУСКИ КЕРЕСТУР – У центре Керестура, наютре од 8 годзин, будзе тогорочна манифестация Домашнї шпайз хтору традицийно орґанизує домашнє Здруженє женох Байка.

На манифестациї свойо штанди зоз жимнїцу и другима ручнима роботами, окрем Байки, буду мац и други мали продукователє жимнїци, и заинтересовани их годни нащивиц и купиц у чаше до 13 годзин, кед будзе вигодна хвиля.

Циль манифестациї праве потримац малих продуковательох, а тиж дац нагоду купцом набавиц квалитетни домашнї продукти.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)