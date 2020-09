Наютре будзе отримана друга Подобова колония „Еуфемия Гарди 2020.”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 19. септембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре будзе отримана друга Подобова колония „Еуфемия Гарди 2020.” на хторей буду участвовац седемнацецеро подобово уметнїки, векшином маляре аматере з Руского Керестура, алє и зоз Кули, Вербасу, Зомбору и Нишу.

Подобова колония будзе отримана по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня култури и уметносци рускей заєднїци, як и програмох и проєктох у обласци туризма општини Кула у 2020. року, а у безпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

Сход учашнїкох Подобовей колониї „Еуфемия Гарди 2020.” будзе у Канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре на соботу на 8 годзин, роботна часц Подобовей колониї будзе тирвац до 13 годзин, а потим до 16 годзин у сали Месней заєднїци будзе обезпечени полудзенок и друженє учашнїкох.

За шицких учашнїкох буду обезпечени арт платна и олєйово або акрилни фарби за подобове творительство.

Вистава малюнкох зоз Подобовей колониї будзе отримана у голу Спортскей гали 28. децембра 2020. року.

