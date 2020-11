Наютре будзе схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана наютре, 3. новембра з початком на 10 г, а на дньовим шоре плановане розправянє и прилапйованє предкладу Одлуки о вименкох локалного буджету за чечуци рок, як и предклад Одлуки о консолидованим зкаончуюцим рахунку буджета за прешли рок, и Звит о буджету за прешли рок и за чечуци рок по 30. септембер.

Пред одборнїками, медзи иншим, будзе и Явни конкурс за вибор директора ЯКП Комуналєц Кула, приношенє Одлуки о порушованю поступку за оцудзенє маєтку зоз явней власносци, як и дополнєня Одлуки о снованю Народней библиотеки и Спортского центру Червинка.

Локални парламент будзе розпатрац и звити о роботи явних комуналних подприємствох чий снователь Општина за 2019. рок, як и предклад Ришеня о даваню согласносци Одлуки Надпатраюцого одбору явних комуналних подприємствох о розподзельованю заробку за прешли рок.

