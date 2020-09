РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна схадзка Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” будзе отримана наютре, 22. септембра, на 12 годзин, у просторийох Дома култури у Руским Керестуре.

На схадзки, по дньовим шоре, маю буц принєшени одлуки о проєктох за тот рок за хтори одобрени средства, з оглядом на ситуацию зоз пандемию вируса корона.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)