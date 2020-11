РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 11. новембра, будзе отримане остатнє змаганє кадетох Русину у тей єшеньскей часци Першенства кадетскей лиґи процив ФК Борац зоз Бачкого Ґрачцу.

Змаганє нє отримане скорей, пре позарядови стан у општини Оджак, та Русиновци дочекаю госцох на домашнїм терену, на Ярашу, зоз початком на 14 годзин.

