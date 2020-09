Наютре перша св. Причасц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре на Служби Божей на 11,30 годзин будзе шветочна перша св. Причасц хтору приму 18 першопричашнїки, 10 дзивчата и 8 хлапци, а зоз почитованьом защитних мирох пре вирус корони.

Нєшка на 17 годзин першопричашнїки першираз ступя и до св. Тайни Споведзи, а тиж и їх родичи.

Перша св. Причасц того року нє була на свой звичайни час, у юнию, на швето св. Еухаристиї, а пре епидемию Ковиду-19, а пре тоту причину наютре по Служби Божей нє будзе процесия зоз св. Тайнами, ткв. Свят.

