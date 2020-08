Наютре першираз „Позитивна минута” за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє „Позитивна минута” за младих першираз будзе отримане наютре, на нєдзелю на 20 годзин у просторийох Каритасу, а пририхтує го шестра служебнїца Михаила Воротняк.

Друженє будзе мац тему по Псалму 36, 10 „Господи шицки мойо жаданя пред тобу”, а циль им преглїбиц духовни искуства пре потримовку у тих нєсиґурних часох. Поволани шицки заинтересовани, а потребне ше будзе приртимовац предписаних защитних мирох.

Нєшка у парохиї св. оца Миколая припада строго посне швето Усикновениє глави Йоана Хрестиреля, Служби Божо у катедралней церкви на 8 и 19 годзин, а велька у Водици на 10 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)