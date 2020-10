Наютре Ружа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 31. октобра, будзе отримани 59. Фестивал рускей култури Червена Ружа у вименєней форми, присподобеней актуалним епидемиолоґийним обставином, а окрем на живо, Ружу годно провадзиц и прейґ дружтвених мрежох.

Фестивал будзе отримани як ревиялни концерт на хторим буду учашнїки лєм зоз Руского Керестура, а на хторим наступя солисти, дзивоцка шпивацка ґрупа Ария и Вельки народни оркестер Дома култури. Учашнїки виведу народни и забавни композициї, векшина зоз скорейших Ружох, а окрем у Велькей сали Дома култури, програму ше будзе преношиц и наживо прейґ дружтвених мрежох.

Понеже того року Червене пупче нє було отримане, тих мешацох на Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур, буду доступни рисовани анимациї даскелїх дзецинских шпиванкох скорейших Пупчох.

Директне преношенє соботовей програми годно провадзиц на Ют’юб каналу Qmedia, а знїмок ше будзе преношиц и на фейсбук ґрупох – Дома култури и Червеней ружи.

Того року окремни поволанки нє посилани, та резервовани места нє будзе, а наступ керестурских виводзачох годни провадзиц коло 80 патраче, кельо допущене пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию. Орґанизаторе надпоминаю же би ше пришло кус скорей програми, понеже ше на уходзе до сали нащивительом будзе и превентнивно мерац тїлесна температура.

Тиж, обовязне почитованє шицки предвидзених защитних мирох, насампредз ношенє маски и триманє одстояня.

Уходнїца за тогорочни фестивал виноши 100 динари, а програма почнє на 19 годзин.

