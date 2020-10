КОЦУР – Наютре у Коцуре, у рамикох СБ Яша Баков, будзе отримани турнир у малим фодбалу за ветеранох.

Турнир будзе отримани на стадионє ФК Искра, а сход екипох на 8,30 годзин.

Кажда екипа чишлї найменєй 5, а найвецей 8 членох, а право участвованя маю фодбалере старши од 35 рокох.

