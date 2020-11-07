Наютре швето Митра и Михала

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре нєдзеля, алє источашнє и швета, та по юлиянским календаре припада швето велькомученїка Димитрия-Митра, а по григориянским Собор Архистратига Михаїла-Михала.

Швето Митра будзе преславене у векшини наших грекокатолїцких парохийох зоз богослуженями, а воно здогадованє на солунского войводу зоз 4. вику хтори у нєшкайшей Сримскей Митровици дал живот за нову християнску виру.

Швето архангела Михаїла будзе преславене у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, а припомина библийски запис о побуни ангелох у хторей Михаел станул на чоло ангелох хтори остали прихильни свойому Створительови.

На тот дзень у керестурскей парохиї богослуженя буду як на швето, а нє як внєдзелю. То значи же Служби Божо у катедралней церкви буду на 8 и 17 годзин, а дзецинска на 11,30 нє будзе.

Велька Служба Божа будзе на 10 годзин лєм у Водици, дзе зоз тим шветом будзе остатня Служба у Водици у тим року (гоч Водицова церква у хторей оставаю и св. Тайни будзе отворена за нащиви и у наиходзацим жимским периодзе).

Шицким особом котрим мено Димитрий-Митро одн. Михаил-Михаела на ютре и имени дзень.

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