РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкта Петро Кузмяк АЛУМНИ, хтори потримує Покраїнски секретарият за образованє предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Здруженя гражданох руСТЕМ, нєшка будзе орґанизовани сход школярох тей школи.

Сходу можу приступиц шицки заинтересовани на 18 годзин прейґ Zoom вязи, на тим ЛИНКУ (Meeting ID: 921 5055 5269 Passcode: 163308).

Циль того сходу же би ше черали становиска о образованю у Руским Керестуре.

