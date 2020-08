На бициґлох зберали помоц занєдзбаним дзецом

Млади супружнїки Тиболд, Француз и Нан, Виєтнамка, у априлу 2019. року рушели ше на бициґлох зоз Французкей до Виєтнаму. Гоч ше пре корона вирус розцагло їх путованє, нєдавно сцигли на свой циль. То источашнє було їх малженске путованє хторе мало и висши циль, финансийно помогнуц у едукациї дзецох и младих зоз худобних фамелийох у Виєтнаме.

Циль им бул на драги длугокей 16 000 километри, за єден рок путованя, и назберац 16 000 америцки долари. Концом юния, прешлого року, драга их нєплановано приведла и до Руского Керестура та о тим писало и „Руске словоˮ.

Млада пара Тиболд и Нан за свой проєкт „Нон ЛА” донациї зберали так же хасновали шицки можлївосци на интернету, дружтвени мрежи, медиї, ФБ, инстаґрам, а так их шлїдзела и орґанизация на своїм сайту. Вшадзи стретали добрих людзох хтори уплацели голєм 50 долари, алє и вельо вецей. Кажде хто жадал могол то зробиц он лайн, а прейґ веб адреси www.nonlaproject.com дзе ше находзи и їх припведка и подробнє описани проєкт.

ПОЖНЄЛИ ПРЕ ПАНДЕМИЮ

Концом мая того року, як вошли до Нанового родзеного валалу, їх читач километрох станул одчитовац на 15,950 км пре ґлобалну пандемию Ковид-19. По теди нащивели вецей як двацец жеми, медзи котрима була и Сербия, и наш Руски Керестур.

Пре терашню ситуацию у швеце мушели сцерпезлїво причекац два мешаци же би ше могли врациц на драгу и сцигнуц на свою конєчну дестинацию, а то Саиґо – варош дзе ше находзи и шедзиско орґанизациї „Прах живота” за котру тото шицко и робели.

– Пред роком, лєм подумац же треба прейсц руту од Нанового валалу до Саиґу (75км) нам випатрало як цошка шалєне, нєможлїве. Тоту драгу у Виєтнаму людзе преходза лєм на автох, лєбо моторки. Но после єдного рока, и препутованого пол швета, наш погляд ше цалком пременєл и послe двох мешацох павзи рушели зме, ознова – пишу Нан и Тоболд.

– Кед после павзи по остатнї раз намесцали опрему на Танка и Монстера (бициґли) похопели же як им барз хибело воженє и авантура и понеже то була остатня рута котру преходзели гваря же источашнє почувствовали смуток и возбудзенє, бо то бул їх конєчни крочай у тей авантури. Остатнє путованє почали вчас рано же би их гужва и горучава нє залапели. Гоч два мешаци нє гонєли бициґли, ноги им добре витримали. Чежко було лєм остатнї даскельо километри до брега. Остатню слику на тим путованю висликовали опрез познатей будовнї и Саиґу – Старей пошти. „Нон Ла” проєкт урядово закончени! Яки фасцинантни рок зме мали! Яки прекрасни живот! – гварели Нан и Тиболд кед закончели свой проєкт.

ПРИВИТАНИ У ФРАНЦУЗКЕЙ АМБАСАДИ

– Кед зме сцигли до Саиґу, остатнього варошу на нашей мапи, мали зме прекрасну нагоду буц привитани у французкей амбасади у Виєтнаму, вєдно зоз представнїками НҐО – орґанизациї „Прах живота”. Як зме вошли до просториї з нашима бициґлами збачели зме вельку таблу котру направела сама орґанизация „Прах живота” зоз менами шицких донаторох. То було окремне чувство видзиц мена шицких котри помогли же би тота приповедка була можлїва и стварна. Пришла хвилька кед зме официйлно могли дац цалу суму донацийох орґанизациї! Тоту донацию ше похаснує за будованє школи за дзеци котри нє маю можлївосци школовац ше. Школа будзе отворена у септембру 2020. у варошу Саиґу – пошведочели Тиболд и Нан.

ОЧИ ШЕ БОЯ, АЛЄ НОГИ ПОКОНЧА

Пред тим як цо рушели на драгу, сума од 16 000 америцких доларох им випатрала велька алє кус по кус, километер по километер, долар по долар назберали 17,455 америцки долари!

– За нас було нєвироятне же даєдни особи котри нас нїґда нє упознали на живо, почали вериц до нас и до того цо зме робели. Видзиц як ше донациї звекшую, була наша найвекша мотивация. Мали зме чежки днї, и даскело раз зме достали донациї у правей хвильки кед нас требало лєм кус поґурац и здогаднуц же яку вельку ствар робиме и же маме вельку потримовку. Кед видзиш як людзе веря до це, до того цо робиш и же тото цо робиш ма вельке значенє, да ци кридла и моци же биш прешол през почежкосци – гварели Тиболд и Нан.

Достали досц озбильни и вельки донациї (1 000 америцки долари), алє дакеди и менши суми, хтори тиж мали вельку вредносц.

Єдно искуство зоз младим студентом у Ирану им окреме остало у паметаню. Стретли го кед преходзели през Иран и подзелєли зоз нїм свою приповедку. У Ирану економска ситуация нєстабилна и нєт можлївосци хасновац кредитни карточки, та прето им вон дал паперово динари у иранскей валути цо там за нїх барз вельо (250 000 ирански риали) цо би виношело лєм 2,5 америцки долари. Обецали му же накадзи годни, та положа и його донацию на банковни рахунок.

СОЛИДАРНОСЦ НАЙВЕКШИ ГЕРОЙ

Цали проєкт „Нон Лаˮ, як наглашую Нан и Тиболд, нє бул би можлїви без рижнородней потримовки котру достали од людзох котрих стретли на драги, на социялних мрежох и прекрасних особох котри порихтани вше помогнуц!

– Сцели бизме подзековац шицким людзом зоз цалого швета котри донирали пенєж и помогли нам же бизме посцигли наш циль!

Сиґурни зме же бизме го сами нє посцигли, та напевно же солидарносц найвекши герой на тим путованю – гваря Нан и Тиболд.

И далєй, Нан и Тиболд робя на нових проєктох як писанє блоґа, даваю велї интервюи и госцую у телевизийних емисийох прейґ котрих дзеля свойо интересантне искуство и будза свидомосц при людзох о почежкосцох дзецох без животней потримовки, и як кажди поєдинєц може направиц вельку пременку, а з малима крочаями. Їх приповедку надалєй мож провадзиц на Инстаґраму и Фейсбуку (NonLaProject).

ХВИЛЬКИ ЗА ПАМЕТАНЄ

– Падало нєпреривно цали 90 км. Гоч зме мали шицку опрему процив дижджу, нашо шмати и обуй були премокнути. Було жимно и поставали зме барз вистати и хори – приповеда Тиболд, а Нан додава – Єден дзень у горох, у Французкей було нам катастрофално! Барз вельо ше ишло до брега, та зоз цалу чежину бициґли и стварами котри сом мушела ношиц мойо ноги буквално горели!

Тото путованє и авантура их максимално витрошело, алє гваря же анї нє штудирали о тим, бо були свидоми же то мала цена котру муша плациц же би пременєли живот дзецом котри занєдзбани.

