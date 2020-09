ШИД – На вовторок, 15. септембра, у просторийох Червеного крижу (Цара Лазара 10), од 9 по 12 годзин будзе отримана позарядова акция за добродзечних давательох креви.

Акция ше отримує пре нєдостаток кревових єдинкох и прето зоз Заводу за трансфузию креви Войводини и Червеного крижу Шид, хтори орґанизаторе акциї, поволую давательох же би ше одволали на акцию.

