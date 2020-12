ШИД – Зоз Червениго крижу у Шидзе поволую добродзечних давательох креви на нову акцию даваня креви хтора будзе отримана на вовторок, 15. децембра, у просторийох Червеного крижу (Цара Лазара 10) од 9 до 12 годзин.

На акцию под назву „.Живот нє може стануц, дай крев“, давателє креви поволани же би ше одволали у цо векшим чишлє, з оглядом на нєдостаток залихох кревових ґрупох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)