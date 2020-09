На гевтот викенд перши тогорочни пияц квеца

НОВИ САД – Перши єшеньски Новосадски пияц квеца, хтори каждого року орґанизує Рух горякох Нового Саду, будзе отримани на пияток и соботу, 11. и 12. септембра, на отвореним, на добре познатей локациї на площи опрез СПЕНС-у. Пияц будзе тирвац на пияток од 8,30 по 19,30 годзин, а на соботу од 8 по 19 годзин.

На пияцу ше представя продукователє зоз даскелїма цалосцами – квецом, саднїцами и опрему за гортикултуру, медом и здравствено-безпечну поживу и зоз старима и уметнїцкима ремеслами.

Заинтересовани викладаче ше можу явиц на имайл: manifestacije@pokretgorana.org.rs.

Пияци квеца буду отримани каждого викенду у септембру на истим месце.

Орґанизаторе апелую на нащивительох Новосадского пияцу квеца же би хасновали защитни маски и почитовали препоручени мири.

