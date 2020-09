НОВИ САД – Конкурс Видавательней редакциї хтори розписани на початку рока закончени 31. авґуста.

На конкурс сцигли осемнац рукописи розличних жанрох – поезиї, приповедки и романи, за дзеци и за старших, а єст и науково-публицистични роботи.

Процедура конкурса наклада же би ше понукнути рукописи прешлїдзели членом Видавательного совиту на читанє и вони би их, вєдно зоз редактором и директором, требали ранґовац. После ранґованя, кажди автор достанє писмени одвит о оцени свойого рукописа. Тота робота би требала буц покончена до 15. октобра, а вец шлїдзи процес обезпечованя средствох и робота на вибраних рукописох.

