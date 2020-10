На конференциї проєкту Одисей и керестурска Школа

БЕОҐРАД – На Националней конференциї медзинародного проєкту Одисей, на Факултету драмских уметносцох у Беоґрадзе, 29. септембра, як госци присуствовали и професорки керестурскей Школи Петро Кузмяк.

Циль проєкту Одисей розвивац схопносци арґументациї и звекшац интересованє за предмети з обласци природних наукох, технолоґиї и инженєрства при младих од 13 до 19 рокох. На самей конференциї бешеди було о улоги оксфордских дебатох у настави предметох з обласци СТЕМ наукох.

На конференциї з керестурскей Школи госци були професорки Лидия Пашо, Кристина Сабадош, Тереза Катона, Любка Бодваньски Петкович, Наталия Будински як и директорка ОШ Иса Баїч з Кули.

Най здогаднєме, у рамикох того проєкту пред тим на дебатним змаганю участвовала и ґрупа школярох зоз керестурскей Штреднєй школи. Шицко тото у рамикох уж вецейрочного сотруднїцтва тей нашей Школи зоз Центром за промоцию науки з Беоґраду.

