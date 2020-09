На конференциї участвовали двоме професоре Оддзелєня за русинистику

ПРАГА – На 24. конференциї Асоцияциї славистох Полислав хтора на тот завод отримана виртуално прейґ апликациї Зум (Zoom), участвовали колеґове Александер Мудри и професор др Михайло Фейса.

Александер Мудри всоботу представел тему ,,Метафорични значеня з назвох домашнїх животиньох хтори ше одноша на чловека”, а внєдзелю професор Михайло Фейса Leksičko–semantičko polje BOJA u rusinskom i srpskom jeziku”.

Окрем професорох зоз Оддзелєня за русинистику у Новим Садзе, на конференциї участвовал и Канаме Окано, науковей русинистичней явносци познати по роботох з обласци руского язика, зоз тему ,,Srpska konstrukcija „uzeti + V“ u svetlu teorije gramatikalizacije”.

На конференциї участвовали коло 60 науковци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)