На крочай ґу уводзеню позарядовей ситуациї

ШИД – Спрам податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, а хтори сообщела локална самоуправа, на подручу шидскей општини хвильково позитивни аж 34 особи и кед будзе ище єдна позитивна особа (на 1.000 жительох), будзе преглашена позарядова ситуация.

Як зоз Општинского штабу за позарядово ситуациї нависцене, у тим случаю би було огранїчене зберанє людзох у завартим и отвореним просторе, а предлужи ше и з дезинфекцию явних поверхносцох, погосцителє и други субєкти поволани же би почитовали мири хтори розказал републични Кризни штаб.

Од початку пандемиї вируса корона на подручу општини Шид вкупно ше похорели 109 особи.

