На мамоґрафски препатрунок жени з 41 и вецей роки

ЖАБЕЛЬ – Кампаня Покраїнскей влади и Секретарияту за здравство прешлого мешаца почала запровадзовац безплатни препатрунки на рухомим мамоґрафу у руралних штредкох у АП Войводини у вецей населєньох и будзе тирвац шейсц мешаци.

Слово о пилот-проєкту под назву „Перша мамоґрафия”. Єден зоз цильох проєкта же би ше водзело рахунка о женох зоз руралних штредкох у котрих нєт мамоґраф.

Превозка зоз мамоґрафом ма сцигнуц и до Дому здравя Жабель у Жаблю и будзе поставена у дворе Дома того пондзелку, 5. октобра. Робиц будзе од 7 по 14 годзин кажди роботни дзень. Приявйованє почало пред дзешец днями и по тераз ше приявели коло тристо жени.

Числа телефонох на котри ше мож приявиц шлїдуюци: Амбуланта у Дюрдьове 021/2939-010, амбуланта у Ґосподїнцох 021/836-017, у Жаблю ше заказує у Дому здравя з поволованьом централи 021/831-054 и вибераньом опциї 102, обща медицина.

