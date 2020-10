На Мемориялу вчера „Цо видзела послугаˮ, нєшка „Национална страґедияˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, другого вечара 52. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, на видео-биму проєктована представа Джоа Ортона „Цо видзела послугаˮ, у режиї Владимира Надя Ачима, а у продукциї РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ, у театралней сезони 2015/16. року.

Представа комедия ситуациї, а присподобена нашому менталитету, гоч през случованя у шалєней хижи бешедує о моралних девияцийох и деформацийох у високих пасмох анґлийского дружтва.

Вечарша видео-проєкция була у лєпших технїчних условийох як перши вечар, та и на тот завод нєвельке число публики могло уживац у одличних ґлумецких витвореньох наших ґлумцох. Орґанизатор випочитовал шицки предписани превентивни защитни здравствени мири.

Нєшка вечар, трецого дня Мемориялу, будзе видео-проєкция тиж Дядьовей представи зоз националну тематику „Национална страґедияˮ, автора и режисера Славка Ороса, а у продукциї нашого Театру у сезони 2013/14. Проєкция почина на 19 годзин.

Тогорочни Драмски мемориял будзе закончени на нєдзелю, 18. октобра, зоз премиєру на живо, монодрами „Сон щешлївого чловекаˮ котру по тексту Ф. М. Достоєвского режирал Владимир Надь Ачим, а виводзи Мирослав Малацко.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)