ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове на нєдзелю, 13. септембра з початком на 10 годзин, будзе отримана Служба Божа пошвецена школяром и початку нового школского и виронаучного року.

На Службу поволани школяре и студенти же би ше помодлєли за початок нового школского року котри пред нїма, притримуюци ше мирох защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)