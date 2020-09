ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 27. септембра, у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове на Служби Божей будзе святочна Перша Причасц.

Службу Божу з початком на 10 годзин будзе служиц о. Михаил Холошняй, а Святу Тайну Причасци примя дзешецеро першопричашнїки, три дзивчата и седемцме хлапци.

