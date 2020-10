ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 11. октобра, з початком на 10 годзин на штрелїску „Била Бара“, будзе отримани КУП Дюрдьова 2020 у цильованю рухомих метох (глїняних голубох).

КУП орґанизує Ловарске дружтво зоз Дюрдьова, а тогорочне цильованє будзе гуманитарного характеру, бо шицок позберани пенєжни прилог будзе унапрямени на лїченє Лани Йованович котрей така помоц нєобходна.

