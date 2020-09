На онлайн конференциї о меншинских медийох и НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Нєшка на 14 годзин Орґанизация за безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) и Нєзависне дружтво новинарох Сербиї (НУНС) орґанизую онлайн конференцию на тему „Представянє анализи и розгварка о медийох на язикох националних меншинох”.

На конференциї будзе представене виглєдованє о меншинских медийох у Сербиї, пейц роки после процесу приватизациї, котре направел новинар Недим Сейдинович.

У онлайн конференицї буду участвовац представнїки Министерства култури и информованя Републики Сербиї и меншинских медийох, медзи котрима и НВУ „Руске слово”.

У виглєдованю о меншинских медийох Недима Сейдиновича, позитивно оценєне усвойованє Интерного етичного медийного кодексу котре концом прешлого року подписали Национални совит Руснацох и НВУ „Руске слово”.

