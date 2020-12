На пияток акция одношеня рошлїнского одпаду у Коцуре

КОЦУР – У населєних местох општини Вербас од 14. по 18. децембер тирва акция одношеня рошлїнского одпаду, попри порядного одношеня шмеца. На пияток, 18. децембра, акция будзе запровадзена и у Коцуре.

Як сообщене зоз ЯКП „Комуналєц” Вербас, апелую на гражданох же би найпознєйше по 7 годзин рано винєсли шмеце рошлїнского походзеня, под котрим ше подрозумює лїсце, трава и дробни заградкови одпад. Рошлїнски одрутки можу буц запаковани до було яких мехох, шкатулох, лєбо повязани до снопчкох, же би роботнїки РЄ „Чистота” цо лєгчейше и ефикаснєйше окончели свою роботу.

Як наглашене, рошлїнски одпад нє шме буц розтрешени.

