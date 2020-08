На пияток будзе преславени Кирбай

БИКИЧ – На пияток, 28. авґуста, на швето Успения Пресвятей Богородици, церква и вирни у Бикичу означа храмове швето Кирбай.

Служба Божа, хтору будзе служиц парох о. Владимир Еделински Миколка, заказана за 10,30 годзин.

