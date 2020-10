ШИД – Спрам урядових податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, на подручу општини Шид нєт особи заражених з вирусом корона.

По словох др Нади Зец, директорки спомнутого Заводу, нєт охорених анї у општини Печинци, алє вона спозорює же вирус циркулує и же можлїве же ше позитивни епидемиолоґийни стан швидко пременї до неґативного и же прето и надалєй треба запровадзовац шицки превентивни мири хтори препоручел Кризни штаб Републики Сербиї.

