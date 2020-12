СРИМ – Спрам найновших урядових податкох хтори вчера сообщела др Нада Зец, директорка Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, на подручу Сриму хвильково позитивни 4.585 особи на Ковид-19, а 139 реґистровани за остатнї 24 годзини.

У Сримскей Митровици активни 1.116 случаї, Старей Пазови 866, Руми 1.142, Индїї 582, Ириґу 111, Шидзе 322 и Печинцох 446.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)