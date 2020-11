СРИМ – Як вчера сообщел Завод за явне здравє у Сримскей Митровици, хвильково на подручу Сриму 596 особи позитивни на Ковид-19 з хторих аж 300 у Сримскей Митровици.

За остатнї 24 годзини у Сримскей Митровици призначени 14 нови случаї, у Руми 16, Индїї штири, Шидзе два, Печинцох и Ириґу по єден случай, а у Старей Пазови нє призначени нови случаї.

На подручу Сриму у самоизолациї вкупно 664 особи, а у Общим шпиталю у Сримскей Митровици од вируса корона єст 90 пациєнти.

